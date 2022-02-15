Обращение Байдена из-за возможного российского вторжения в Украину: главные тезисы

Президент США пригрозил России мощными санкциями в случае военной атаки.
Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден посвятил свое обращение теме российской агрессии против Украины.
Главные тезисы из речи президента США Джо Байдена 15 февраля:
- Подтверждения того, что Россия начала отводить свои войска от границы с Украиной, нет. В настоящее время эта информация проверяется спецслужбами и разведкой. На границе с Украиной до сих пор находятся около 150 тысяч российских военных.
- Вероятность вторжения России в Украину существует и деэскалации ситуации пока не произошло.
- США все еще предлагают России решить вопрос по дипломатическому пути. В то же время Байден заверил, что ответ на возможную военную агрессию РФ против Украины будет решительным. В то же время, США не размещали и не будут размещать в будущем ракеты в Украине. Также Штаты не будут отправлять в Украину своих военных в случае начала военных действий. США будут отданы коллективной обороне НАТО. Байден добавил, что в случае вторжения РФ в Украину это будет война, в которой "мы будем участвовать по собственному выбору".
- Если будут достигнуты договоренности по безопасности, то США готовы закрепить их в письменном виде с Россией. В частности, Байден отметил, что Штаты согласны с Россией по поводу необходимости продолжать осуществлять дипломатические усилия в области безопасности в Европе.
- Байден подчеркнул, что США убеждены, что каждая страна свободна сама выбирать, членом какого альянса быть, в частности, НАТО.
- В случае военного вторжения РФ в Украину США и союзники применят самые мощные с 2014 года санкции против Москвы. В то же время это может привести к удорожанию топлива. Пакет санкций, в частности, предусматривает ограничение в сфере экспортного контроля и финансов, остановку газопровода "Северный поток-2".
- Американцы не враги россиянам, подчеркнул Байден. Ни НАТО, ни Украина не угрожают России, отметил президент США.
- Посольство США в Украине перенесено из Киева во Львов временно, на период, пока ситуация с безопасностью стабилизируется.
- "Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любой ценой" – заявил Байден.
Основные цитаты из выступления Джо Байдена 15 февраля:
- "Мы еще не убедились, что Россия действительно отводит своих военных. Их остается более 150 тысяч вдоль украинской границы".
- "Вторжение до сих пор остается вполне возможным".
- "США готовы к дипломатии и считают, что это самый лучший путь, чтобы разрешить конфликт".
- "В то же время США не пожертвуют основными принципами безопасности".
- "Американский народ понимает, что защита демократии и свободы никогда не обходится без трат".
- "США не являются угрозой для России. Украина не является угрозой для нее".
- "Гражданам России: мы не верим, что вы действительно хотите кровавой, разрушительной войны против Украины".
- "Но если Россия выберет путь войны (это также касается кибератак), ответ Запада будет решительным".
- "Если Россия нападет на Украину, она нанесет рану сама себе, и с ее стороны это будет войной без причины и рации".
- "Путин не имеет никакого права решать судьбу другой независимой, суверенной демократии".
- "В этом случае США не будут медлить – будут защищать свободу".
- "Потери России будут огромными – мир не забудет, что Россия избрала ненужную смерть и разрушение".
- "Россию в этом случае ждет международная изоляция".
- "Ответственность за свои действия имеет значение".
(Данные: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО)
Напомним, вблизи украинской границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во второй раз через неделю поговорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.
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