Обращение Байдена из-за возможного российского вторжения в Украину: главные тезисы

Президент США пригрозил России мощными санкциями в случае военной атаки.

Во вторник, 15 февраля, президент США Джо Байден посвятил свое обращение теме российской агрессии против Украины.

Главные тезисы из речи президента США Джо Байдена 15 февраля:

Подтверждения того, что Россия начала отводить свои войска от границы с Украиной, нет. В настоящее время эта информация проверяется спецслужбами и разведкой. На границе с Украиной до сих пор находятся около 150 тысяч российских военных.

Вероятность вторжения России в Украину существует и деэскалации ситуации пока не произошло.

США все еще предлагают России решить вопрос по дипломатическому пути. В то же время Байден заверил, что ответ на возможную военную агрессию РФ против Украины будет решительным. В то же время, США не размещали и не будут размещать в будущем ракеты в Украине. Также Штаты не будут отправлять в Украину своих военных в случае начала военных действий. США будут отданы коллективной обороне НАТО. Байден добавил, что в случае вторжения РФ в Украину это будет война, в которой "мы будем участвовать по собственному выбору".

Если будут достигнуты договоренности по безопасности, то США готовы закрепить их в письменном виде с Россией. В частности, Байден отметил, что Штаты согласны с Россией по поводу необходимости продолжать осуществлять дипломатические усилия в области безопасности в Европе.

Байден подчеркнул, что США убеждены, что каждая страна свободна сама выбирать, членом какого альянса быть, в частности, НАТО.

В случае военного вторжения РФ в Украину США и союзники применят самые мощные с 2014 года санкции против Москвы. В то же время это может привести к удорожанию топлива. Пакет санкций, в частности, предусматривает ограничение в сфере экспортного контроля и финансов, остановку газопровода "Северный поток-2".

Американцы не враги россиянам, подчеркнул Байден. Ни НАТО, ни Украина не угрожают России, отметил президент США.

Посольство США в Украине перенесено из Киева во Львов временно, на период, пока ситуация с безопасностью стабилизируется.

"Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любой ценой" – заявил Байден.

Речь президента США Джо Байдена

Основные цитаты из выступления Джо Байдена 15 февраля:

"Мы еще не убедились, что Россия действительно отводит своих военных. Их остается более 150 тысяч вдоль украинской границы".

"Вторжение до сих пор остается вполне возможным".

"США готовы к дипломатии и считают, что это самый лучший путь, чтобы разрешить конфликт".

"В то же время США не пожертвуют основными принципами безопасности".

"Американский народ понимает, что защита демократии и свободы никогда не обходится без трат".

"США не являются угрозой для России. Украина не является угрозой для нее".

"Гражданам России: мы не верим, что вы действительно хотите кровавой, разрушительной войны против Украины".

"Но если Россия выберет путь войны (это также касается кибератак), ответ Запада будет решительным".

"Если Россия нападет на Украину, она нанесет рану сама себе, и с ее стороны это будет войной без причины и рации".

"Путин не имеет никакого права решать судьбу другой независимой, суверенной демократии".

"В этом случае США не будут медлить – будут защищать свободу".

"Потери России будут огромными – мир не забудет, что Россия избрала ненужную смерть и разрушение".

"Россию в этом случае ждет международная изоляция".

"Ответственность за свои действия имеет значение".

(Данные: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО)

Напомним, вблизи украинской границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во второй раз через неделю поговорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

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