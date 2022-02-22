Обращение президента Украины Владимира Зеленского по поводу обострения на Донбассе и признания "ЛДНР"

Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР", а также направил на Донбасс российских военных.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского:
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
- Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".
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