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Обращение президента Украины Владимира Зеленского по поводу обострения на Донбассе и признания "ЛДНР"

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Обращение президента Украины Владимира Зеленского по поводу обострения на Донбассе и признания "ЛДНР"

Сайт президента Украины

Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР", а также направил на Донбасс российских военных.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского:

Напомним:

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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