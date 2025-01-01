Обращение Зеленского и кружения российских дронов: главные новости ночи 1 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг атакует Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения Читать далее –>
- На Запорожье враг попал в частные дома: загорелся пожар Читать далее –>
- Зеленский рассказал, сколько человек удалось вернуть из плена за год Читать далее –>
- "Время свалить с нашей земли": Зеленский заявил о "свободе внутри, которую невозможно оккупировать" Читать далее –>
- "Путин не должен выиграть": Зеленский вспомнил разговор с Байденом после полномасштабного вторжения РФ Читать далее –>
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