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Обращение Зеленского и кружения российских дронов: главные новости ночи 1 января 2025 года

Обращение Зеленского и кружения российских дронов: главные новости ночи 1 января 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новогоднее обращение к народу / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг атакует Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения Читать далее –>
  • На Запорожье враг попал в частные дома: загорелся пожар Читать далее –>
  • Зеленский рассказал, сколько человек удалось вернуть из плена за год Читать далее –>
  • "Время свалить с нашей земли": Зеленский заявил о "свободе внутри, которую невозможно оккупировать" Читать далее –>
  • "Путин не должен выиграть": Зеленский вспомнил разговор с Байденом после полномасштабного вторжения РФ Читать далее –>

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