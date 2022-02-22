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Обращение Зеленского к украинцам и заседание Совбеза ООН через "независимость" ОРДЛО: пять новостей, которые вы могли проспать

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Обращение Зеленского к украинцам и заседание Совбеза ООН через "независимость" ОРДЛО: пять новостей, которые вы могли проспать

Сайт президента Украины

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР". Читать дальше –>
  • Своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО. Читать дальше –>
  • Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ обеспечил "осуществление функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР". Читать дальше –>
  • Большинство стран во время заседания Совбеза ООН поддержали Украину из-за беспокойства по признанию Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако постоянный представитель России Василий Небензя выразил противоположную позицию. Читать дальше –>
  • Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в начале своего выступления во время заседания Совбеза ООН снял маску и заявил, что вирус, от которого пострадала ООН, распространяется Кремлем. По его словам, все страны ООН оказались под угрозой нападения и напомнили, какие страны уже оккупировала Россия. Читать дальше –>

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30
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