Обращение Зеленского, роскошь в имении Медведчука и особенности "ядерного чемодана": пять главных событий ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных событий ночи 13 марта 2022:
- Ночью на 13 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинскому народу. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Среди новейших украинских героев это звание присвоено посмертно сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Читать дальше –>
- Пока кум Путина Виктор Медведчук сидел под домашним арестом, он также реконструировал свой дворец под Киевом вблизи живописной Пущи-Водицы. Пока во дворце продолжалась реконструкция, многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения. Комнаты заставлены напрочь картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Читать дальше –>
- Война с Россией заставила многих людей задуматься о возможной ядерной угрозе. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины объясняет, что такое "ядерный чемодан" и каков его принцип действия. Читать дальше –>
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о неисправности систем катапультирования у российских пилотов. Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях. При осмотре военными специалистами ВСУ сбитых самолетов и вертолетов РФ наблюдаются неисправности катапульты. Читать дальше –>
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