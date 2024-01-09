"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ отказал Нетаньяху в финансовой помощи — СМИ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выплатить помощь оставшимся без работы палестинским рабочим с Западного берега. Президент ОАЭ предложил Нетаньяху обратиться за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

После атаки ХАМАС на Израиль правительство страны закрыло Западный берег реки Иордан. В результате этого более 100 тысяч живших там палестинцев, но работавших в Израиле, остались без работы. В Израиле и США опасаются, что такие условия могут привести к эскалации насилия.

По данным издания, несколько недель назад израильский премьер спросил, готовы ли ОАЭ поддержать их и выплатить деньги палестинским рабочим. Президент ответил, что не может этого сделать, а затем с сарказмом предложил обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян сказал, что Зеленский получает много денег от многих стран, поэтому, может быть, он сможет ему помочь", — сообщает Axios.

Ухудшение палестинской экономики и рост безработицы из-за войны войны усилили беспокойство израильских органов безопасности и администрации Байдена относительно того, что такие условия могут привести к насильственной эскалации на Западном берегу.

Израильский экономический кабинет отклонил предложение министерства обороны Израиля разрешить некоторым палестинским рабочим въезд в Израиль.

Напомним, Нетаньяху после визита в Сектор Газа заявил, что война Израиля против ХАМАСа еще далека до завершения.

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