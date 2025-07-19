Обратный отсчет для Путина: как Трамп ставит условия и формирует новую линию по Кремлю

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп разочаровался в диктаторе РФ Владимире Путине и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе ударит санкциями.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала FREEДОМ.

Впрочем, считает эксперт, о помощи Украине и другим инструментам давления на Кремль не стоит быть слишком оптимистичными, потому что "Трамп все-таки специфический человек".

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"Мы это уже не раз видели. Но он переживает достаточно серьезную эволюцию. Мне кажется, что россияне уже не смогут повернуть его на свою сторону, как они себе это представляли. Для нас это, конечно, плюс", - говорит политолог.

Что касается усиления поддержки Украины и предоставления дополнительных вооружений, то президент США не ограничен 50 днями. Кроме того, вполне вероятна "активизация каких-то усилий со стороны Трампа".

"Активизация как раз связана с тем, что Путин вот в эти 50 дней будет пытаться всячески эскалировать войну: бросать какие-то последние силы на поле боя, наносить очередные абсолютно террористические, бесчеловечные удары по гражданской инфраструктуре и т.д. А Трамп, как человек, показавший, что ему присущ в некоторых случаях" Рейтерович.

По его словам, Путин поставил себя в достаточно неловкую ситуацию. "Фюрер" планировал, что как минимум "до осени сможет Трампа водить за нос, а осенью начнет о чем-то говорить".

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На самом деле все произошло минимум на два месяца раньше. Теперь у него окно возможностей сузилось. Хотя Трамп ему оставил возможность хоть завтра все закончить, сесть за стол переговоров и не получить ужесточения санкционного и другого давления. Пока что далеко не факт, что Путин этим воспользуется”, - добавил Рейтерович.

Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс отмечает, что Трампа решительно настроен завершить войну, а потому "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов.

Заметим, издание Sky News оценило реакцию РФ на новую стратегию Дональда Трампа по вооружению Украины и 50-дневному ультиматуму. Отмечается, что реакция Кремля была достаточно сдержанной. Вполне вероятно, что в Москве "рассматривают разные варианты".

Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 711 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась