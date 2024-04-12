"Образцовый пример поддержки": Зеленский заявил о €1,4 млрд от Нидерландов

Зеленский также обсудил с Рютте работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 апреля.

Глава государства указал, что о выделении дополнительной помощи в телефонном разговоре сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности. Спасибо, Марк, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины", — отметил Зеленский.

Он проинформировал, что также обсудил с Рютте совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

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Глава государства также рассказал нидерландскому премьеру о подготовке саммита мира в Швейцарии и пригласил государство присоединиться. Стороны обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержали как можно больше стран.

Напомним, накануне Рютте сообщил, что он вместе с премьер-министрами Дании и Чехии обсудили варианты поставки дополнительных систем ПВО Украине.

Добавим, 11 апреля США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн дол. на модернизацию систем ПВО.

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