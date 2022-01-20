"Общение полезно": у Путина оценили возможность новых переговоров с Байденом

Президенты говорили по телефону 30 декабря 2021-го.

В Кремле был допущен новый разговор президента США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом заявил спикер Путина – Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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По его словам, в Москве такие переговоры считаются полезными для обеих стран. Песков подчеркнул, что после ответа Белого дома по поводу "гарантий безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично.

"Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеуказанными документами, главы государств сочтут целесообразным связаться и обсудить", – сказал он.

Представитель Кремля говорит, что президенты сами принимают решение о своих контактах.

Напомним, в конце декабря 2021 состоялись переговоры Байдена и Путина. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. В России заявили, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой во время видеоконференции 7 декабря договоренности по запуску переговоров по предоставлению "юридических гарантий обеспечения безопасности".

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