"Общение полезно": у Путина оценили возможность новых переговоров с Байденом

Президенты говорили по телефону 30 декабря 2021-го.
В Кремле был допущен новый разговор президента США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Об этом заявил спикер Путина – Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
По его словам, в Москве такие переговоры считаются полезными для обеих стран. Песков подчеркнул, что после ответа Белого дома по поводу "гарантий безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично.
"Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеуказанными документами, главы государств сочтут целесообразным связаться и обсудить", – сказал он.
Представитель Кремля говорит, что президенты сами принимают решение о своих контактах.
Напомним, в конце декабря 2021 состоялись переговоры Байдена и Путина. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. В России заявили, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой во время видеоконференции 7 декабря договоренности по запуску переговоров по предоставлению "юридических гарантий обеспечения безопасности".
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