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Общение Зеленского с новым британским премьером и будущее мемориала "Бабий Яр": главные новости ночи 26 октября

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Общение Зеленского с новым британским премьером и будущее мемориала "Бабий Яр": главные новости ночи 26 октября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 26 октября:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с новым британским премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Читать дальше –>
  • Мемориал Холокоста "Бабий Яр": Зеленский рассказал, что будет дальше с реализацией проекта. Читать дальше –>

  • Украинские военные на поле боя показали, что на самом деле российская армия не вторая по силе в мире. Об этом во время интервью Fox News заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Читать дальше –>

  • Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он с нетерпением ждет, когда сможет начать совместную работу с президентом США Джо Байденом по укреплению стабильности в мире. Читать дальше –>

  • В оккупированном Мариуполе представители РПЦ ходили в рясах по улицам уничтоженного россиянами города и проводили обряд "изгнания бесов". Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
3580
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