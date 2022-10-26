Общение Зеленского с новым британским премьером и будущее мемориала "Бабий Яр": главные новости ночи 26 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 26 октября:
- Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с новым британским премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Читать дальше –>
- Мемориал Холокоста "Бабий Яр": Зеленский рассказал, что будет дальше с реализацией проекта. Читать дальше –>
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Украинские военные на поле боя показали, что на самом деле российская армия не вторая по силе в мире. Об этом во время интервью Fox News заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Читать дальше –>
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он с нетерпением ждет, когда сможет начать совместную работу с президентом США Джо Байденом по укреплению стабильности в мире. Читать дальше –>
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В оккупированном Мариуполе представители РПЦ ходили в рясах по улицам уничтоженного россиянами города и проводили обряд "изгнания бесов". Читать дальше –>
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