Реклама

Об этом в четверг, 1 октября, шла речь на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина", проведенной Фондом исследований будущего для презентации результатов своего социологического исследования.

«Динамика общественных настроений демонстрирует высокий запрос на поиск дипломатических путей прекращения огня. В частности, 72,2% респондентов, скорее, поддерживают проведение мирных переговоров с Россией. Против выступают 20,8% опрошенных», – сообщила руководитель проектов Фонда Светлана Кушнир.

Реклама

Среди возможных форматов завершения войны 48,5% выбирают компромиссы и переговоры о перемирии (даже с территориальными или политическими уступками), 24,6% поддерживают временную «заморозку» по линии фронта без официального признания потери территорий, тогда как за продолжение войны до границ 19.

Реклама

Вместе с тем вопрос допустимости территориальных потерь разделяет общество. В общей сложности территориальные компромиссы ради прекращения войны допускают 51,7% граждан (29,4% — «да, если это приведет к окончанию войны», 22,3% — «скорее да»). 41,3% опрошенных выступают против территориальных компромиссов. (20,4% — «нет, ни при каких условиях», 20,9% — «скорее нет»).

В блоке вопросов, связанных с электоральными ориентациями и доверием к политикам, были получены следующие результаты: по уровню доверия респондентов лидируют Валерий Залужный - 53,9% доверия (37,7% недоверия), Кирилл Буданов - 49,3% доверия (42 48,6% доверия (31,3% недоверия), Владимир Зеленский – 39,4% доверия (53,6% недоверия).

На вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, за кого бы вы проголосовали?», среди тех, кто определился и намерен голосовать, голоса распределились бы следующим образом: Владимир Зеленский — 23,6% (17,2% среди всех опрошенных), Валерий Залужный — 22,7% (16,6%) Кирилл Буданов – 8,4% (6,1%), Петр Порошенко – 7,3% (5,3%).

Другой вопрос касался парламентских выборов. Среди определившихся с выбором наибольшую поддержку получают: условные Партия Валерия Залужного – 19,0%, Партия Владимира Зеленского – 13,6%, Партия Михаила Федорова – 10,1%, Партия Кирилла Буданова – 9,1%, «Европейская Солидарность» – 7,7%. Также в парламент могли бы пройти политические проекты Игоря Терехова (7,2%) и «Третья Штурмова» (5,6%), тогда как партия «Умная политика» балансирует на грани (4,9%). Далее следуют партия "Азов" Дениса Прокопенко - 3,7%, "Батькивщина" - 3,0%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%, "Свобода" - 1,9%, партия "Христианский корпус" - 1,8%, партия "24 августа" - 1,5%.

Реклама

«На фоне трансформации общественных запросов электоральные настроения украинцев демонстрируют высокую динамику и значительную неопределенность. Пока электоральное поле остается окончательно не сформированным. А уровень поддержки ключевых игроков и новых инициатив свидетельствует о том, что пока не сформировано электоральное поле, у шансов есть как старожилы, так и новые политические проекты», – сказал во время обсуждения результатов опроса политтехнолог Олег Постернак.

Это может свидетельствовать о значительном потенциале для переформатирования политических предпочтений граждан в будущем. И даже те силы, которые сейчас имеют один процент, могут набрать проходные пять», — отметил политический обозреватель.

Опрос проведен 19-22 сентября 2026 методом телефонных интервью CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) с использованием случайной выборки мобильных номеров. Всего опрошено 1,203 респондентов от 18 лет в 23 областях Украины и г. Киеве (на территориях, контролируемых правительством Украины и где функционирует украинская мобильная связь; Луганская область в реализованной выборке не представлена). Предельная максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает ±2,9% с доверительной вероятностью 95%.

Новости партнеров