- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Обществу больно, - Буданов о коррупционном скандале
Коррупционный скандал в сфере энергетики, который в последнее время активно обсуждается в медиа, оказывает непосредственное влияние на жизнь людей - они испытывают перебои со светом.
Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в своем интервью 24 каналу , подчеркнув социальный аспект проблемы.
"Больная тема. Поэтому и уделяется много внимания, обществу больно, у людей нет света, а здесь разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это не реагировать?" – отметил Буданов.
По словам руководителя ГУР, именно из-за таких резонансных дел важно уделять должное внимание работе антикоррупционных органов.
Напомним, ранее Буданов публично поддержал работу НАБУ и САП, называя их деятельность особенно важной для защиты институтов государства в трудные времена.