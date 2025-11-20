ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Обществу больно, - Буданов о коррупционном скандале

Коррупционный скандал в сфере энергетики, который в последнее время активно обсуждается в медиа, оказывает непосредственное влияние на жизнь людей - они испытывают перебои со светом.

Обществу больно, - Буданов о коррупционном скандале

Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в своем интервью 24 каналу , подчеркнув социальный аспект проблемы.

"Больная тема. Поэтому и уделяется много внимания, обществу больно, у людей нет света, а здесь разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это не реагировать?" – отметил Буданов.

По словам руководителя ГУР, именно из-за таких резонансных дел важно уделять должное внимание работе антикоррупционных органов.

Напомним, ранее Буданов публично поддержал работу НАБУ и САП, называя их деятельность особенно важной для защиты институтов государства в трудные времена.

Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie