Обществу больно, - Буданов о коррупционном скандале

Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в своем интервью 24 каналу , подчеркнув социальный аспект проблемы.

"Больная тема. Поэтому и уделяется много внимания, обществу больно, у людей нет света, а здесь разоблачена коррупция в сфере энергетики. Как люди могут на это не реагировать?" – отметил Буданов.



По словам руководителя ГУР, именно из-за таких резонансных дел важно уделять должное внимание работе антикоррупционных органов.



Напомним, ранее Буданов публично поддержал работу НАБУ и САП, называя их деятельность особенно важной для защиты институтов государства в трудные времена.