В стране существует высокий риск техногенной катастрофы в экологических зонах, и крайне важно ее предупредить.

Общины получат почти полмиллиона гривен на реконструкцию очистных сооружений. Большинство из них не могут обеспечить надлежащую очистку стоков и сбрасывают загрязненные вещества в реки, озера и леса.

Соответствующий депутатский запрос о введении субвенции местным бюджетам на осуществление природоохранных мероприятий в регионах страны направил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю народный депутат группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк. Парламентарии поддержали эту инициативу. Таким образом, было принято решение включить в проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год правку от политической силы "За Майбутнє" и заложить финансирование в объеме не менее 450 тысяч гривен местным бюджетам для осуществления природоохранных мероприятий на объектах коммунальной собственности.

"В Украине сложилась чрезвычайная ситуация с рядом объектов, обеспечивающих очистку, отвод и переработку отходов. Так, за год предприятия водопроводно-канализационного хозяйства возделывают почти 2 млрд. куб. м сточных вод. Средний возраст таких сооружений составляет 50-70 лет, что выходит за пределы их планового срока эксплуатации", — подчеркнул Лабазюк.

Политик привел пример Волочиска, где канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. "Они были запущены в эксплуатацию еще в 60-х годах прошлого века и за это время большинство из них вышли из строя. Ежедневно стоки в количестве более 2500 м3 сбрасываются в реку Збруч", — отметил Сергей Лабазюк.

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