Обстановка на границе Армении и Азербайджана накалилась: стороны обменялись обстрелами

Обстановка на границе Армении и Азербайджана накалилась: стороны обменялись обстрелами

Стороны конфликта уверяют, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции

Обстановка на границе Армении и Азербайджана напряженная.

Об этом информирует Минобороны Армении.

"19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы", — сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции.

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Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении. Ведомство отметило, что с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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