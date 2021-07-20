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Обстановка на границе Армении и Азербайджана накалилась: стороны обменялись обстрелами

Обстановка на границе Армении и Азербайджана накалилась: стороны обменялись обстрелами

Associated Press

Стороны конфликта уверяют, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции

Обстановка на границе Армении и Азербайджана напряженная.

Об этом информирует Минобороны Армении.

"19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы", — сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции.

Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении. Ведомство отметило, что с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Напомним:

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