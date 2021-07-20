Обстановка на границе Армении и Азербайджана накалилась: стороны обменялись обстрелами

Стороны конфликта уверяют, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции
Обстановка на границе Армении и Азербайджана напряженная.
Об этом информирует Минобороны Армении.
"19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы", — сообщает Минобороны Армении.
В ведомстве отметили, что любая провокация на границе будет удостоена жесткой реакции.
Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении. Ведомство отметило, что с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.
Напомним:
- Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.
- 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.
- В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.