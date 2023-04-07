Обстрел Сектора Газы: Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках

Военный кабинет Израиля, заседание которого закончилось недавно, принял серию решений об ответе на ракетные обстрелы из Газы и Ливана.

Все решения основаны на рекомендациях представителей Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности.

Об этом в соцсетях пишет военный эксперт Игаль Левин.

Израиль официально ответил представителям Египта, что вся ответственность за эскалацию лежит полностью на террористических группировках.

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Израиль всегда будет жестко отвечать всем своим противникам, заставляя их платить высокую цену за агрессивные действия в отношении еврейского государства, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося совещания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

Вторая за ночь ракетная атака совершена из палестинского Сектора Газа по прилегающим к нему израильским населенным пунктам, сообщил телеканал Al Arabiya.

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