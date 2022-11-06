Обстрел Запорожья и частные призывы США к переговорам с РФ: главные новости ночи 6 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 6 ноября 2022 года:
- Ночью воздушная тревога охватила восток и юг Украины. Читать дальше –>
- В Запорожье раздались взрывы. Читать дальше –>
- Российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар. Читать дальше –>
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил о возможных повторных обстрелах. Читать дальше –>
- США в частном порядке потребовали от Украины продемонстрировать свою готовность к переговорам с Россией. Читать дальше –>
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