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Обстрел Запорожья и частные призывы США к переговорам с РФ: главные новости ночи 6 ноября 2022

Дата публикации
Просмотры
2900
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Запорожья и частные призывы США к переговорам с РФ: главные новости ночи 6 ноября 2022

Фото: УНІАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 6 ноября 2022 года:

  • США в частном порядке потребовали от Украины продемонстрировать свою готовность к переговорам с Россией. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
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