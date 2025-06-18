Обстрелы РФ Украины становятся более жестокими и кровавыми: в WSJ объяснили мотивы Кремля

Массированная атака РФ по Украине

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За первые две недели июня РФ выпустила против Украины столько же ударных беспилотников, сколько и за несколько месяцев прошлого года. Это создает нагрузку на противовоздушную оборону и подрывает попытки президента Трампа обеспечить мирное соглашение.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Статистический анализ, проведенный британским Центром информационной устойчивости, показал, что Россия, после увеличения производства, запустила более 20 000 беспилотников в 2025 году.

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«Значительное увеличение общего количества запусков беспилотников почти пытается перенасытить украинскую противовоздушную оборону. А это означает большую вероятность того, что они действительно поразят цель», — сказал Кайл Глен, следователь CIR.

Утром 10 июня Киев был окутан дымом после ночного приступа. Ударная волна от атаки, в которой было задействовано 315 беспилотников и семь ракет, повредила фасад Софийского собора. В Одессе нападение сильно повредило историческую киностудию.

Города вблизи линии фронта, где противовоздушная оборона имеет мало времени для реагирования, особенно уязвимы к частым ударам. Число поступающих беспилотников и ракет растет уже несколько месяцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на прошлой неделе.

«Это стойкая тенденция. И это значит, что в Москве не боятся никого в мире — никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательным переговорам о прекращении войны».

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Россия описала свои последние атаки как ответ на дерзкую операцию Украины «Паутина», уничтожившую российские стратегические бомбардировщики глубоко внутри страны. Но разрушительные российские авиаудары были отличительной чертой войны с самого ее начала, и Москва постоянно совершенствовала свои возможности в области беспилотников.

Партнерство с Ираном

Первый излом наступил в ноябре 2022 года, когда Россия подписала соглашение с Ираном о закупке и производстве своих ударных беспилотников «Шахед» на местном уровне. Как пояснил Омар Аль-Гусби, старший аналитик C4ADS, некоммерческой организации, исследующей незаконные сети по всему миру, это обеспечивает достаточно дешевую, массово выработанную платформу, имеющую очень большую дальность полета. Иранцы имели систему оружия, которая идеально соответствовала тому, что требовалось россиянам.

В недавнем отчете о беспилотнике «Шахед» и его вариации C4ADS оценивает, что Россия заплатила 1,75 миллиарда долларов за технологию, оборудование, исходный код и 6000 беспилотников «Шахед». Таким образом она смогла управлять собственной цепью поставок и расширять масштабы и частоту своих атак.

К сентябрю Россия запустила 8060 ударных беспилотников типа Шахед и подобных. Цифры CIR свидетельствуют о том, что между январем 2023 и 12 июня 2025 было запущено в общей сложности 34 014 беспилотников.

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Мирные усилия Трампа под вопросом

Как отмечается, усиление воздушных нападений России поставило под сомнение усилия администрации Трампа по переговорам о прекращении огня. Трамп упрекнул президента России Владимира Путина после того, как в некоторых атаках погибли мирные жители.

«Владимир, СТОП!» — написал он в социальных сетях после одной атаки в апреле.

Однако США затрудняются удовлетворить просьбу Зеленского усилить санкции против России и отправить Киеву больше оружия, включая системы противовоздушной обороны.

«Украина имеет ограниченное количество систем перехвата Patriot — дорогостоящее и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить больше. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за заряд.

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Комбинированные удары для усиления вреда

Известно, что Россия использует комбинированные атаки, чтобы усугубить вред. Она использует сочетание имитаторов и настоящих ударных беспилотников, пытаясь преодолеть ПВО, а также тяжело перехватывать ракеты с самолетов и кораблей.

«Москва также совершенствует технологии, которые она использует для обхода украинской обороны. Усовершенствование антенн и технологии наведения усложняют перенаправление российских беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы. в WSJ.

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат признает, что россияне будут продолжать экспериментировать и совершенствоваться. Это обычная практика во время войны. В ответ Украина также использует комбинацию видов оружия: кроме радиоэлектронной борьбы и мобильных групп она иногда разворачивает истребители F-16 для сбивания ударных беспилотников над районами с меньшим покрытием ПВО. Немецкие системы Gepard и Iris-T помогают защищаться от ракет. Для баллистических ракет, таких как поставляемые Северной Кореей, Украина использует Patriot.

В то же время дальнобойные удары Украины по территории РФ нанесла ущерб целям далеко внутри России, регулярно запуская десятки, а иногда и сотни собственных беспилотников через границу. Недавно Украина атаковала завод в Татарстане, где производятся беспилотники Shahed, что стало третьим таким ударом по заводу за несколько месяцев.

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«Мы защищаемся всеми возможными методами. Мы хотели бы сделать какой-нибудь щит, зонтик, чтобы прикрыть Украину с территории России и, надеемся, и Беларуси тоже», — сказал Игнат.

Между тем, Россия осуществляет свои воздушные атаки по нескольким направлениям, в частности с оккупированного Крымского полуострова. Она часто программирует дроны так, чтобы они прибыли в цель замедленно, создавая эффект роя.

В WSJ акцентируют, что российские командиры часто выбирают всего несколько городов за ночь для атаки — еще одна тактика прорыва обороны Украины. Когда дроны прибывают один за другим, ночное небо наполняется звуком комариного жужжания, которое набирает интенсивность, когда дроны разгоняются и пикируют к своим целям под углом 45 градусов.

Перехваченные дроны все еще могут представлять опасность. Они могут взрываться в небе, разбрасывая осколки по всем направлениям, или падать на землю, где взрывные боеголовки могут детонировать в любом месте, угрожая домам, инфраструктуре и людям.

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После недавнего нападения на Киев, по данным властей, повреждения коснулись 20 зданий в одном районе. Скрывавшиеся в гараже жители наблюдали, как ударная волна выбивает ворота.

«Они атаковали каждые полчаса. Мы прятались и прятались, а потом услышали удар. Мы вышли на улицу посмотреть, а потом бросились назад, в случае, если будет еще одно нападение», — рассказал житель Киева.

Напомним, ночью 17 июня российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Враг применил беспилотники типа «Шахед» и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.

По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых страшных ударов по столице. Последствия были зафиксированы в 7 районах столицы: Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском.

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что нашему государству нужно больше ПВО и ракет к системам, и Украина ожидает мощную реакцию в Кананаскисе, где продлится саммит G7.

По состоянию на 9 утра 18 июня обновлена информация о количестве жертв в Киеве. К сожалению, оно выросло, и цифра может быть не окончательной. Так, из-за ракетного удара РФ по дому в Соломенском районе погибли 18 человек. Всего в столице — 23 погибших. Разбор завалов продолжается.