Обстрелы Украины за последние 48 часов – часть российского сценария для начала агрессии – Блинкен

Он также заявил, что Россия не только не отводит свои войска от границы, но и появляются новые.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что зафиксированные за последние 48 часов обстрелы на Донбассе являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии РФ против Украины.

Об этом Блинкен сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля.

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"Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, разногласия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала", — сказал госсекретарь США.

"Все, что мы видели, в частности то, что вы описали за последние 48 часов, – это часть действующего сценария – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, и потом, в конце концов, совершение новой агрессии против Украины", – добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что очень важно проливать свет на происходящее, ведь, возможно, это переместит Россию на другой путь.

"Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей. Вы упомянули 2014 год, я тоже хочу вспомнить 2008-й в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты свидетельствуют о том, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Напротив – мы видим дополнительные войска, подходящие к границе", – заметил американский госсекретарь.

Напомним, 17 февраля Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни, и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.

По данным Пентагона, Россия запасается донорской кровью, приближает войска к границам Украины и привлекает больше боевых самолетов.

По информации США на 18 февраля, Россия сосредоточила до 190 тысяч своих военных на границах с Украиной.

Блинкен заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни | Новости мира

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