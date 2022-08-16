Обстрелы Запорожской АЭС и гарантии безопасности: Зеленский рассказал о переговорах с лидерами государств

Зеленский подчеркнул, что он говорил о ситуации на Запорожской АЭС, финансовой поддержке Украины и гарантиях безопасности.

Об этом президент сказал 16 августа во время традиционного обращения к украинцам.

"Говорил сегодня с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал его о ситуации вокруг Запорожской атомной станции и очередных российских провокациях. Поблагодарил за весомую поддержку. В частности, обсудили с президентом новую безопасность и макрофинансовую помощь нашему государству. Также провел переговоры с премьер-министром Дании. Также об усилении финансовой поддержки Украины, о новых санкциях против России. Поблагодарил Фредериксен за оборонную помощь и за результативную конференцию в Копенгагене, которая недавно согласовала конкретные решения для нашей защиты", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что впервые в истории наших двусторонних отношений провел переговоры с президентом Замбии. Лидеры государств обсудили сотрудничество в международных организациях, продовольственную безопасность и актуальные глобальные угрозы.

"Сегодня Украину посетили Пан Ги Мун, восьмой Генеральный секретарь ООН и Хуан Мануэль Сантос, экс-президент Колумбии. Главная тема разговора с ними – это гарантии безопасности для Украины. Мы делаем все для того, чтобы сформировать такую военную, политическую и юридическую архитектуру безопасности для Украины, которая будет реальной, будет действенной и будет работать долгосрочно, гарантируя спокойствие нашим людям", — сказал украинский лидер.

Напомним, Зеленский призвал украинцев держаться подальше от складов оккупантов.

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