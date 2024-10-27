Обсудили Формулу мира: глава МИД встретился с генсеком Лиги арабских государств

Также обсуждалось укрепление связей между Украиной и арабскими государствами.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулем Гейтом.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в сети X.

Сибига заявил, что во время встречи он обсудил украинскую Формулу мира и "заинтересованность Украины в укреплении связей с арабскими государствами".

"Я встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулем Гейтом, чтобы обсудить усилия по восстановлению всеобъемлющей безопасности в Украине и на Ближнем Востоке. В этой связи я проинформировал его о нашей Формуле мира и заинтересованности Украины в укреплении связей с арабскими. государствами", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Гутерриш попытался оправдаться за свой визит в Путин на БРИКС.

Кроме того, мы ранее информировали, что соратник Трампа Вэнс перед выборами отметился новым скандальным заявлением о войне в Украине.

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