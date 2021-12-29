Обсудили предстоящие переговоры США и России: Зеленский и Блинкен провели разговор

В ходе переговоров США и Россия должны, в частности, обсудить ультимативные "гарантии безопасности" Кремля.
Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили предстоящие переговоры США и России.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Кроме того, украинская и американская стороны обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе и эскалацию вокруг украинских границ.
"Секретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания Россией военных сил на границах Украины. Стороны обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические отношения с Россией ", — говорится в сообщении.
Reiterated full US support for Ukraine в моем call with Ukrainian President @ZelenskyyUa. Мы будем заниматься консультацией с Украиной, @NATO Allies, и партнерами в наших diplomatických эффектах для последующего российского агрессии.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2021
Следует отметить, что 10-13 января США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины, в трех разных форматах. В этих переговорах хочет принять участие ЕС. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил, что переговоры с Россией не должны ограничиваться темой Украины и нерасширения НАТО.
Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".
Ранее генсек НАТО заявил, что Россия угрожает безопасности в Европе.
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