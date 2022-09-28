Обсудили псевдореферендумы и ядерную безопасность: Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил четкую позицию по непризнанию так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения эскалации российско-украинского конфликта.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

"Пообщался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС. Благодарю четкую позицию по непризнанию ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины", отметил Зеленский.

Напомним, что Польша настаивает на освобождении Запорожской АЭС от российских военных.