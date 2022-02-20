Обсудили сценарии развития событий: Зеленский провел в аэропорту "Борисполь" совещание с руководством силовых ведомств

Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.
По возвращении из Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, состоявшемся в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram-канале.
Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.
Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.
Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них.
Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.
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