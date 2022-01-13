Обсудили шаги по деэскалации вокруг Украины: Зеленский и Джонсон провели разговор

Обсудили шаги по деэскалации вокруг Украины: Зеленский и Джонсон провели разговор

Разговор состоялся сегодня, 13 января.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. В ходе беседи они обсудили дальнейшие шаги по деэскалации конфликта у украинских границ.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

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По словам Зеленского, это был плодотворный разговор с Борисом Джонсоном, во время которого поднимали вопросы ситуации безопасности вокруг Украины.

"Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности", — написал глава Украины.

Провел плодотворный разговор с @BorisJohnson. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Стоит отметить, что 13 января завершился дипломатический марафон Запада из РФ по так называемым "гарантиям безопасности". В итоге Россия только на этой неделе в трех разных европейских городах и на трех площадках услышала один и тот же ответ – ее требования неприемлемы. В Москве уже заявили – Кремль будет думать, продолжать ли разговор дальше.

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