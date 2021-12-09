Первый комментарий: Зеленский четырьмя предложениями рассказал о разговоре с Байденом

Разговор двух президентов длился полтора часа.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свой первый комментарий из четырех предложений о полуторачасовом разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", — сообщается на странице Зеленского в Twitter.
Разговор Байдена и Зеленского состоялся в телефонном режиме вечером 9 декабря. В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Байден начал разговор с информации о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря.
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