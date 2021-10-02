Обсудить "неудовлетворительную" работу на должности: Разумков зовет "Слуг народа" на встречу

Спикер подготовил официальное письмо.
Спикер парламента Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.
Спикер опубликовала письмо Разумкова в адрес председателя фракции Давида Арахамиа и членов фракции "Слуга народа".
По словам Туний, Разумков пригласил депутатов, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту спикера. Встретиться предлагает 4 октября в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.
Как сообщалось, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.
Во время встречи фракции в Трускавце Арахамия заявил, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента еще не собирались.