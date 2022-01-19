Обсудить российскую угрозу: в Киев прибыл госсекретарь США Блинкен

Блинкен встретится с Зеленским и Кулебой.

В Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.

Самолет Блинкена уже приземлился в аэропорту "Борисполь". Госсекретарь США сегодня встретится с украинскими чиновниками. В частности, он будет общаться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о переговорах с Россией, ряд которых состоялся на прошлой неделе, и о планах на будущее.

Также доссекретарь США обсудит с работающими в Украине американскими дипломатами их возможную эвакуацию в случае обострения ситуации. В Госдепе подчеркивают, составлять такие планы – это их обычная практика.

Завтра Энтони Блинкен полетит в Берлин на встречу с министерством иностранных дел Германии. В пятницу у него запланированы переговоры с главой российского МИД в Женеве. Блинкен хочет лично выяснить: заинтересована ли Россия в дипломатическом разрешении конфликта или ищет повод для вторжения.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам поедет в Киев для встречи с украинским руководством.