Обсудят тему Украины: в России заявили о новых переговорах Путина и Байдена

Дата встречи пока не согласована.

В РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом: будут говорить и об Украине.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

Впрочем, о дате и формате переговоров Лавров не сообщил. Мол, это согласуется. "При очередном контакте между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", — сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, РФ не считает нужным создавать новые форматы по Украине, ведь "есть нормандский формат". Его министр назвал самым главным механизмом, "что реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях".

Глава МИД РФ отметил, что Белый дом оказывает влияние на Украину, а также "лучше понимает нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования. "Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем кто-либо другой – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", – сказал Лавров.

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не признает себя стороной конфликта на украинском Донбассе. Мол, Россия сторона как конфликта не указана в Минских соглашениях.

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