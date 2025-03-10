Обсудят территориальные вопросы: посланник Трампа о теме переговоров в Саудовской Аравии

Уиткофф надеется, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет завершено на этой неделе.

США ожидают значительного прогресса в переговорах с Украиной на этой неделе и надеются, что соглашение о важнейших полезных ископаемых будет подписано.

Об этом заявил представитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, также участвующий в переговорах с РФ, передает Reuters.

"Я думаю, что мы идем туда с надеждой, что добьемся значительного прогресса", — сказал Уиткофф, комментируя предстоящие переговоры Украины и США в Саудовской Аравии.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в США, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых на этой неделе, Уиткофф сказал: "Я очень надеюсь. Все признаки очень положительные".

Советник Трампа отметил, что среди важных пунктов на столе переговоров будут протоколы безопасности для украинцев и территориальные вопросы.

Обмен разведданными будет также обсуждаться на встречах на этой неделе. Однако, по его словам, "США никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что требовалось украинцам".

Уиткофф войдет в состав делегации США на переговорах с Украиной вместе с госсекретарем Марко Рубио и советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Напомним, что сегодня, 10 марта, президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

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