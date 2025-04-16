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Обсуждают ли страны ЕС отправку военных советников в Украину: ответ Еврокомиссии
На заседании Совета ЕС обсудили отправку военных советников в Украину.
Европейский Союз изучает возможность отправки военных советников в Украину для подготовки украинских военных.
Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает издание «Европейская правда».
По ее словам, этот вопрос обсуждался 14 апреля на заседании Совета ЕС в формате министров иностранных дел в Люксембурге.
«Действительно, этот вопрос обсуждается, но главное здесь поддержать Украину и максимально укрепить ее. Также продолжаются обсуждения по адаптации к миссии, но пока я не могу поделиться дополнительной информацией», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она уклонилась от ответа, планируется ли развертывание тренировочной миссии после возможного перемирия или во время активных боевых действий.
Напомним, генсек НАТО призвал не повторять ошибки Минских договоренностей.