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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Обсуждают ли страны ЕС отправку военных советников в Украину: ответ Еврокомиссии

На заседании Совета ЕС обсудили отправку военных советников в Украину.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Военные Франции

ЕС обсуждает отправку военных советников в Украину

Европейский Союз изучает возможность отправки военных советников в Украину для подготовки украинских военных.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает издание «Европейская правда».

По ее словам, этот вопрос обсуждался 14 апреля на заседании Совета ЕС в формате министров иностранных дел в Люксембурге.

«Действительно, этот вопрос обсуждается, но главное здесь поддержать Украину и максимально укрепить ее. Также продолжаются обсуждения по адаптации к миссии, но пока я не могу поделиться дополнительной информацией», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она уклонилась от ответа, планируется ли развертывание тренировочной миссии после возможного перемирия или во время активных боевых действий.

Напомним, генсек НАТО призвал не повторять ошибки Минских договоренностей.

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