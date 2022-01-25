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Обсуждение мировыми лидерами российской агрессии и падение американского истребителя в море: пять новостей, которые вы могли проспать

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Обсуждение мировыми лидерами российской агрессии и падение американского истребителя в море: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приняла участие в предметной дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Европейский совет. Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины. Читать дальше –>
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в организованной президентом США Джо Байденом виртуальной встрече лидеров крупнейших стран Альянса и Евросоюза. Он напомнил о последовательном двухвекторном подходе НАТО к России, включающем мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом. Читать дальше –>
  • В Вашингтоне готовы приветствовать любой из вариантов деэскалации ситуации на границе России и Украины. Читать дальше –>
  • Американский истребитель F-35 упал в Южнокитайском море при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson. Читать дальше –>

Какую военную поддержку от США можно ожидать в ближайшее время

Какую военную поддержку от США можно ожидать в ближайшее время

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