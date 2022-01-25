Обсуждение мировыми лидерами российской агрессии и падение американского истребителя в море: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приняла участие в предметной дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Европейский совет. Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины. Читать дальше –>
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в организованной президентом США Джо Байденом виртуальной встрече лидеров крупнейших стран Альянса и Евросоюза. Он напомнил о последовательном двухвекторном подходе НАТО к России, включающем мощное сдерживание и оборону в сочетании с диалогом. Читать дальше –>
- В Вашингтоне готовы приветствовать любой из вариантов деэскалации ситуации на границе России и Украины. Читать дальше –>
- Американский истребитель F-35 упал в Южнокитайском море при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson. Читать дальше –>