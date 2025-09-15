Обучение "Запад-2025": американские военные "неожиданно" прибыли в Беларусь

Обучение "Запад-2025"

Реклама

В понедельник, 15 сентября, офицеры военной службы США прибыли на совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025». Министр обороны Виктор Хренин встретил их и назвал визит неожиданностью.

Об этом пишет Reuters.

Дата публикации 16:17, 15.09.25 Количество просмотров 15 Американские военные прибыли в Беларусь на обучение "Запад-2025"

Подробности

Россия и Беларусь приступили к обучению «Запад-2025» на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября. Это произошло на фоне обострения напряженности с НАТО через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство.

Реклама

Присутствие американцев на полигоне в Беларуси было представлено министерством обороны страны как «неожиданность».

«Кто мог бы подумать, как начнется утро очередного дня учений «Запад-2025»?» - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Известно, что на учениях присутствуют представители 23 стран, в том числе два других государства-члена НАТО — Турция и Венгрия.

Министерство опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и пожимают ему руку. Он пообещал показать американцам «все, что их интересует». Однако они отказались общаться с журналистами.

Реклама

"Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близким союзником России, который позволил Москве использовать ее территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года", - говорится в материале.

Как мы писали, на прошлой неделе представитель Трампа Джон Коул прибыл в Минск. Там прошли переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Последний согласился освободить 52 заключенных , включая журналистов и политических оппонентов.

США сняли санкции с белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».

Кроме этого, Трамп хочет в ближайшее время снова открыть посольство США в Беларуси. Также речь идет о «нормализации связей» и «возобновлении экономических и торговых отношений».