Обвинения Галущенко безосновательны, отопительный сезон проходит стабильно, — Кушнирук

Экономист Борис Кушнирук выразил сомнения в целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Украины Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.

Кушнирук согласился с оценкой политолога Евгения Магды по поводу неэффективности попыток отставки министра.

"Правильно по этому поводу заметил Евгений Магда, что действо абсолютно неэффективно, потому что в нынешних условиях голосов для вотумы недоверия ему в парламенте нет", — отметил экономист.

По словам Кушнирука, ситуация с отоплением и энергообеспечением остается стабильной даже в прифронтовых городах.

"Уже почти половина отопительного сезона прошла без особых проблем. И ничто не указывает, что ситуация очень ухудшится", — подчеркнул он.

Эксперт также прокомментировал обвинения в незащищенности энергетической инфраструктуры от атак.

"Нигде в мире такие объекты, по редкому случаю, не имеют защиты от внешних атак. И соорудить какую-то защиту для них в большинстве случаев просто невозможно", — подчеркнул Кушнирук.

Экономист призвал к объективной оценке деятельности правительства и отдельных министров по конкретным решениям, а не на основе всеобщих обвинений.

"Следовательно, и действующего министра энергетики и весь состав этого правительства есть смысл критиковать за конкретные непрофессиональные, тем более коррупциогенные решения", — отметил он.

По мнению Кушнирука, текущие попытки отставки министров оказывают ограниченное влияние на политическую ситуацию.

"В нынешних обстоятельствах все эти сборы подписей за отставку того или иного министра и даже всего правительства выглядят скорее внешней бутафорией политической активности, которая в текущем режиме ни на что особо не влияет", — подытожил Борис Кушнирук.

Напомним, политолог Евгений Магда заявил, что министр энергетики Герман Галущенко все еще пользуется доверием высшего руководства страны.