Обвинил в неблагодарности и вспомнил Волынь: вицемаршалок Сената Польши вернул награды Украине

Михал Каминский во время визита в Украину в 2023 году. Фото Центра исследований военной истории ВСУ

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Заместитель председателя (вицемаршалок) Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом политик сообщил в письме к послу Украины, передает 300Polityka.

«Уважаемый господин Посол, в связи с действиями и заявлениями Президента Украины Владимира Зеленского, которые поддержали все бывшие президенты Украины и большинство украинского политического класса, я решил вернуть две государственные награды Украины», — написал Михал Каминский.

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Он рассказал, что принял эти награды в знак благодарности за свою «многолетнюю преданность делу построения стратегического партнерства между Польшей и Украиной». Каминский напомнил, что также принимал участие в формировании восточной политики покойного президента Польши Леха Качиньского, последовательно выступавшего за свободную, независимую и европейскую Украину.

«Польша была адвокатом Украины в Европе в то время, когда многие европейские политики сдержанно относились к украинским стремлениям. Мы поддерживали Украину политически, дипломатично и экономически, последовательно стремясь к ее присутствию в евроатлантических и европейских структурах. Годами мы сознательно умаляли исторические споры, признавая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли», — заявил политик.

Он упрекнул Украину в том, что «эта добрая воля не была встречена с должной взаимностью».

В качестве примера Каминский привел якобы трудности, связанные с эксгумацией польских жертв Волынской трагедии. Вицемаршалок возмутился, например, эксгумации солдат Вермахта проводились на украинской территории без значительных административных или политических препятствий.

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Политик также упрекнул Украину в помощи, которую Польша предоставила нашему государству после полномасштабного вторжения.

Каминский цинично заявил, что якобы «Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за один из самых трагических разделов в истории польско-украинских отношений».

«Еще труднее понять, почему в 21 веке лиц, связанных с этими преступлениями, часто представляют образцы патриотизма для следующих поколений украинцев. Каждая нация имеет право самостоятельно формировать свою историческую память и выбирать своих героев. Польша не будет навязывать никому собственное видение истории. Однако Польша имеет столь же четкое право оценивать этот выбор. Если лица, ответственные за массовые преступления против гражданского населения, признаются национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность реагировать. Выбор героев — это всегда выбор ценностей», — заявил он.

В то же время, вспоминая об УПА, Каминский, как и все поляки, предпочел замолчать, что польская Армия Крайова и ее деятели, в честь которых сейчас названы улицы в Польше и стоят памятники, причастна к убийствам мирных украинцев на территории Закерзонья во время Второй мировой.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

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