Обвиняемому в смертельном ДТП экс-судье Тандыру снизили залог в 6 раз

Алексей Тандыр / © suspilne.media

Сегодня, 17 февраля, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном ДТП. Суд оставил его под стражей, но уменьшил размер залога с почти 120 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Об этом пишет Бабель.

Прокуроры просили изменить меру пресечения на содержание под стражей без права залога, тогда как обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали о применении личного обязательства или полной отмене меры пресечения.

Адвокаты Тандыра ссылались на решение ЕСПЧ, который признал, что содержание экс-судьи в СИЗО уже 2,8 года нарушает конвенцию по правам человека. Также они отмечали, что нет никаких доказательств того, что Тандыр сбежит, будет давить на свидетелей или искажать доказательства. Прокурор настаивал на необходимости содержания Тандыра в СИЗО.

Представители погибшего Бондаренко напомнили, что Тандыр и его адвокаты затягивают процесс: из 100 назначенных заседаний состоялось только 50, поскольку адвокаты не приходили, увольнялись и постоянно подавали отводы судьи.

На суде также выступили свидетели, которые подтвердили, что после аварии от Тандыра пахло алкоголем. На блокпосту он утверждал, что не был за рулем, и на вопрос о запахе алкоголя ответил: «Я знаю».

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский суд по правам человека присудил Алексею Тандыру компенсацию за длительное содержание в СИЗО.