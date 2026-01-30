"Объясните этим идиотам": в Украине дали Лаврову словесную порку по поводу "самоопределения" Донбасса

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал заявление главы МИД России Сергея Лаврова об обращении в ООН относительно «самоопределения» Донбасса. Он напомнил, что мировое сообщество уже дало окончательный ответ на российские территориальные посягательства в 2022 году.

Об этом Тихий написал в соцсети Х.

Представитель украинского МИД указал в заявлении, что Россия спросила у ООН, признает ли она «право на самоопределение» для Донбасса по аналогии с Гренландией.

«Кто-то должен был бы объяснить этим идиотам, что ООН уже дала ответ: в октябре 2022 года 143 страны Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват Россией чужих территорий. Пункт в бинго-карте: убирайтесь из Украины«, — подчеркнул Тихий.

Подробности заявления Лаврова о «самоопределении» Донбасса

Накануне Лавров заявил об очередном обращении в ООН с требованием признать «право на самоопределение» для оккупированных территорий Украины, манипулятивно сравнивая их с Гренландией.

Министр отверг возможность перемирия на время переговоров, назвав предложение о прекращении огня на 60 дней «неприемлемым» для Кремля. Лавров также пожаловался на исключение пунктов о языке и религии из версий мирных планов, раскритиковал подготовку соглашения по безопасности между США и Украиной и снова настоял на условиях «Стамбульских договоренностей» 2022 года, которые предусматривали отказ Украины от иностранных военных баз и учений.