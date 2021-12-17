Объясните военное присутствие в Украине: Госдеп ответил на заявление Кремля об "агрессивной риторике США и НАТО"

НАТО также обнародовало заявление.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине прокомментировало обвинения в "агрессивной риторике" в адрес Вашингтона и НАТО от представителя российского президента Дмитрия Пескова.
Заявление появилось на странице дипломатического учреждения в Twitter.
"Песков считает, что России и Китаю необходимо обсудить "агрессивную" риторику США и НАТО. Мы надеемся, что Россия также не забыла объяснить свое массовое военное наращивание в Украине и вокруг нее", — говорится в сообщении.
Песков думает, что Россия и Китай нуждаются в дискуссии “агрессивный” США и NATO rhetoric. We hope Russia also remembered к explain его massive military buildup в and around Ukraine. #notfoolinganyone— США Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 17, 2021
Следует заметить, речь идет о словах Пескова о том, что "агрессивную политику США России необходимо обсудить с китайскими партнерами". Такое мнение спикер Путина высказал перед встречей президент РФ и главы КНР Си Цзиньпиня.
Кроме того, заявление появилось на официальной странице НАТО. В тексте говорится, что Альянс обеспокоен "неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской армии на границах Украины", а потому призывает РФ "деэскалировать, использовать дипломатические каналы и придерживаться своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности".
"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины имела бы значительные последствия и была бы дорогой. НАТО будет продолжать тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", — говорится в документе.
В НАТО отметили, что готовы к диалогу с Кремлем: "повторяем давнее приглашение в Россию на заседание Совета НАТО-Россия в ближайшее время".
"Любой диалог с Россией должен происходить на основе взаимности, решать беспокойство НАТО по действиям России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проводиться по консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, мы готовы работать над усилением мер по укреплению доверия. ОБСЕ также является соответствующей платформой", — отмечают в заявлении Альянса.
Как сообщалось, Европейский Союз предупредил Россию о серьезных последствиях при вторжении на украинскую территорию и призвал снизить напряжение вокруг Украины. В заявлении по итогам саммита в Брюсселе призывают к дипломатическим шагам и поддерживают "Нормандский формт". Кроме того, напоминают Москве: в случае вторжения в Украину придется заплатить высокую цену, в частности, ограничительные меры согласованы с партнерами.
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