"Объятия" Трампа с Путиным заставили Германию задуматься о ядерном оружии – WSJ

"Объятия" президента США Дональда Трампа с Россией заставляют европейцев пересматривать свою безопасность и придают вес идее, которую США долго стремились избегать: ядерному вооружению Германии.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Потенциальный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин должен начать переговоры по расширению французского и британского ядерного сдерживания на всю Европу. На вопрос, должна ли ФРГ стремиться создать собственный ядерный арсенал, Мерц не дал четкого ответа, отметив, что "пока в этом нет нужды".

Эти высказывания ломают давнее табу, подчеркивая, насколько серьезно пошатнулись основы безопасности Германии и Европы. Хотя Мерц еще ведет переговоры по формированию правительства и официально не стал канцлером, ни один немецкий лидер со времен завершения холодной войны не выступал с призывом искать альтернативу американскому ядерному сдерживанию в Европе.

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После Второй мировой войны ФРГ была интегрирована в западный альянс в качестве форпоста против советского влияния. В отличие от Франции и Великобритании, она отказалась от разработки собственного ядерного арсенала, оказавшись под защитой американского ядерного "зонтика".

На сегодняшний день тактическое ядерное оружие США хранится на авиабазе Бюхель на западе Германии, и в случае соответствующего приказа американского президента оно может быть применено Военно-воздушными силами ФРГ.

Изменение подхода США во время президентства Трампа

США не заявляли о намерениях вывести свои войска из Европы. Однако Трамп пытался сделать это во время своего первого президентского срока. Сейчас он стремится к разрядке отношений с президентом России Владимиром Путиным, что, по мнению некоторых аналитиков, могло невосполнимо подорвать доверие к американскому ядерному сдерживанию в Европе.

"Почему Путин должен считать, что в случае эскалации в Европе Трамп применит ядерный ответ? Каждый шаг, предпринятый Трампом, свидетельствует об обратном", — отметил политолог и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Максимилиан Тергалле.

Нигде в Европе чувство "оставленности" Соединенными Штатами не ощущается сильнее, чем в Германии, где расположено второе по величине зарубежное американское военное присутствие.

Какие варианты у Германии?

Чтобы заполнить вакуум безопасности, у Германии есть четыре варианта, отмечает директор программы "Будущее Европы" в Фонде Бертельсмана Кристиан Меллинг:

США сохраняют свой ядерный "зонтик".

Европа берет ядерное сдерживание на себя.

Гибридная модель (сочетание американского и европейского ядерных "зонтиков").

Конвенциональное сдерживание (без использования ядерного оружия).

"Каждый из этих вариантов несет риски", – отмечает Меллинг.

С точки зрения обычного вооружения Мерц и его потенциальные коалиционные партнеры заявили на этой неделе, что военные расходы будут освобождены от жестких финансовых ограничений. Это де-факто снимает лимит на расходы и позволяет Германии ускорить процесс перевооружения.

С точки зрения ядерной безопасности некоторые аналитики и политики считают, что самый быстрый способ для Германии восстановить сдерживание – это адаптировать нынешнее соглашение с США, но в сотрудничестве с Францией. Это может предполагать размещение французских ядерных бомбардировщиков на немецкой территории для защиты страны или использование немецкими пилотами собственных самолетов, вооруженных французскими ядерными боеголовками, тогда как контроль за их применением будет оставаться за Парижем.

Реакция Франции и Великобритании

"Россия угрожала нам ядерными ударами. Мы, европейцы, должны серьезно воспринимать эту угрозу и противостоять ей ядерным сдерживанием", – заявил немецкий консервативный депутат и эксперт по внешней политике Томас Зильбергорн.

Отреагировав на "исторический призыв будущего канцлера Германии", президент Франции Эмманюель Макрон объявил в телеобращении о начале "стратегической дискуссии" по расширению французского ядерного сдерживания на европейских союзников.

Франция приступила к созданию собственного ядерного арсенала во времена президента Шарля де Голля, стремясь уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. В отличие от британского этот арсенал не интегрирован в структуры НАТО. Однако, имея всего несколько сотен боеголовок, как французский, так и британский ядерные арсеналы существенно уступают российскому, насчитывающему примерно 6000 боеголовок.

Может ли Германия создать собственное ядерное оружие?

Некоторые эксперты, в частности, Тергалле, настаивают на том, что Германия должна рассмотреть возможность создания собственного ядерного арсенала. Он даже предложил Берлину купить около 1000 неактивных стратегических ядерных боеголовок у США.

Однако Германия является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей создавать такое оружие. Также она отказалась от ядерного оружия в соглашении, которое обеспечило воссоединение Германии.

Если Берлин решит разработать собственное ядерное оружие, ему придется делать это тайно, что было бы очень сложно.

"Ни одной стране не удалось создать достаточно материала для бомбы без того, чтобы ее не обнаружили", – говорит эксперт из Международного института стратегических исследований Александер Болфрасс.

Даже если Германия смогла бы произвести боеголовку, ее было бы почти невозможно испытать из-за плотной заселенности Европы и современных технологий наблюдения.

В то же время, по мнению некоторых экспертов, Германия может использовать "ядерный шантаж", давая понять о своей готовности пересечь ядерный порог, если ей будут угрожать.

"Но для этого Германия должна стать намного более уверенной в себе, радикально отстаивать свои интересы и нарушать многочисленные нормы. А это довольно трудно представить", – сказал Болфрасс.

К слову, накануне в своем телеобращении Макрон заявил, что война в Украине перестала быть конфликтом между двумя соседними странами – на самом деле это международный конфликт, в который вовлечены несколько государств и он может распространиться на другие страны.