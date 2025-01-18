Объявили подозрение "куратору" РПЦ в Украине: детали расследования

После начала полномасштабного вторжения Вадим Новинский сложил полномочия и сейчас скрывается за границей, но продолжает осуществлять подрывную деятельность.

Государственное бюро расследований (ДБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому, экснардепу от пророссийской партии "Оппозиционный блок" и "куратору" РПЦ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Работники ДБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти", говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 2014 года Вадим Новинский продвигал российские нарративы через интервью, публичные выступления и посты в соцсетях, пытаясь формировать в Украине антивластные и пророссийские настроения, а также оправдывать российскую агрессию.

Сообщается, что пророссийский депутат, следуя указаниям патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении. Он фактически являлся "куратором" РПЦ в Украине и представлял религиозную организацию иностранного государства. Действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, депутат систематически выступал публично с проявлениями религиозной нетерпимости и вражды.

Стало известно, что после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину депутат сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Тем не менее, он продолжает оказывать информационное влияние, которое вредит суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, способствует достижению военно-политических целей РФ и помогает проводить подрывную деятельность против Украины в информационной сфере. Судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили его преступную деятельность в пользу России.

Напомним, в 2023 году Вадим Новинский провел богослужение в самом большом храме РПЦ в Цюрихе.

Читайте также: