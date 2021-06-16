"Обязательство РФ по Украине одно и оно касается выполнения Минских соглашений" — Путин

Президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

В Женеве 16 июня историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встретился с российским главой государства Владимиром Путиным. После встречи Путин сказал, что обязательство России в отношении Украины только одно, и оно касается выполнения Минских соглашений.

Более подробно Владимир Путин рассказал на пресс-конференции.

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Путин прокомментировал обязательства по Украине. По словам президента РФ:

РФ готова содействовать только в реализации Минских соглашений;

Украинская сторона должна внести изменения в Конституцию и границы между Украиной и РФ будут заняты на следующий день после выборов.

Украинская сторона предложила вернуть вооруженные войска Украины на место дислокации (т.е. на Донбасс), а выборы провести после через 3 месяца. Эти документы предложений в открытом доступе.

По поводу учений войск РФ и угрозу: "Мы проводим учения на своей территории".

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США будут: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабах.

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