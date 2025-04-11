Обыденность или катастрофа: как в ОП воспринимают ссору Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время скандальной встречи в Овальном кабинете Белого дома / © Associated Press

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Офис президента не воспринимает публичный спор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом как катастрофу.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило в комментарии ВВС-Украина.

«Никто не воспринял это как конец чего-нибудь. Мы обсуждали, как двигаться дальше. Это не было катастрофой», — утверждает Игорь Брусило, заместитель главы Офиса президента, находившийся с Зеленским в Белом доме.

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Брусило вспомнил, что когда советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что встреча завершена, «мы просто пожали плечами и решили вернуться в гостиницу».

«На мой взгляд, на личностном уровне они [Трамп и Зеленский] нашли общий язык. Они лучше понимают друг друга, они откровенны и честны», — считает заместитель председателя ОП.

По его мнению, «прогнуть Зеленского очень тяжело. „Это как с пружиной — чем больше жмешь, тем больше будет отдача“, — уточнил чиновник.

Украинский политолог Владимир Фесенко добавляет, что отношения с Трампом как американские горки. «Иногда есть конструктивное сотрудничество, а затем внезапно возникает какой-то кризис», — сказал эксперт.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.