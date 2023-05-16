Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обыски у 18 судей ВС Украины и получение Князевым денег в пользу Жеваго — СМИ озвучили подробности дела

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1681
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обыски у 18 судей ВС Украины и получение Князевым денег в пользу Жеваго — СМИ озвучили подробности дела

Задержание Князева будет означать "обезглавление" Верховного Суда Украины / Фото: pixabay.com

Председателя Верховного суда Всеволода Князева задержали на взятке почти в 3 млн долларов.

Деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ.

Ранее Большая Палата ВС рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ЮГОКа) Ferrexpo. Суд оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Также, по информации источников издания, обыски проходят еще у 18 судей ВС Украины, которые слушали указанное дело. Высший совет правосудия должен их отстранить.

Добавим, что у Князева уже около полутора лет нет заместителя, поэтому его задержание будет означать "обезглавление" органа.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава Верховного суда задержан на взятке почти в 3 млн долларов. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ.

Добавим, что ранее Жеваго сообщили о подозрении в совершении растраты 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", нанесшей ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц.

Бизнесмен Константин Жеваго является основателем Ferrexpo AG. Издание Forbes Украина поставило его в пятерку самых богатых украинцев. Был народным депутатом Верховной Рады Украины 3, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов.

Тем временем во Франции суд в третий раз перенес рассмотрение дела беглого украинского олигарха Жеваго.

Читайте также:

Миллиардера-беглеца Жеваго отпустили под залог в один миллион евро во Франции

Миллиардера-беглеца Жеваго отпустили под залог в один миллион евро во Франции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1681
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация