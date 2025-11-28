Обыски у Ермака: в Польше отреагировали на действия НАБУ

Андрей Ермак. / © Сайт президента Украины

Стратегия Польши по поддержке Украины остается неизменной, несмотря на сообщения об обыске в доме главы Офиса президента Андрея Ермака антикоррупционными службами.

Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.pl.

"Мы ожидаем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, потому что именно там лежат границы нашей безопасности. Но, например, невозможно присоединиться к Европейскому Союзу без прозрачности в антикоррупционной политике", - говорит польский министр.

Польский политик отметил, что Украина переживает сложное время, а вопрос коррупции "не способствует текущим мирным переговорам". Он отметил необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине”.

"Это не хорошая новость для Польши или Западной Европы, чья граница безопасности сейчас проходит на российско-украинской линии фронта", - высказался Косиняк-Камыш.

Напомним, утром 28 ноября стало известно, что у Андрея Ермака проходят обыски . Их проводят НАБУ и САП. В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования.

Сам глава ОП сделал заявление об обысках. По его словам, НАБУ и САП "проводят процессуальные действия" у него дома. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

