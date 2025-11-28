- Дата публикации
Обыски у Ермака: в Польше отреагировали на действия НАБУ
В Варшаве заявляют о необходимости прозрачности антикоррупционной политики в Украине.
Стратегия Польши по поддержке Украины остается неизменной, несмотря на сообщения об обыске в доме главы Офиса президента Андрея Ермака антикоррупционными службами.
Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.pl.
"Мы ожидаем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, потому что именно там лежат границы нашей безопасности. Но, например, невозможно присоединиться к Европейскому Союзу без прозрачности в антикоррупционной политике", - говорит польский министр.
Польский политик отметил, что Украина переживает сложное время, а вопрос коррупции "не способствует текущим мирным переговорам". Он отметил необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине”.
"Это не хорошая новость для Польши или Западной Европы, чья граница безопасности сейчас проходит на российско-украинской линии фронта", - высказался Косиняк-Камыш.
Напомним, утром 28 ноября стало известно, что у Андрея Ермака проходят обыски . Их проводят НАБУ и САП. В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования.
Сам глава ОП сделал заявление об обысках. По его словам, НАБУ и САП "проводят процессуальные действия" у него дома. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.