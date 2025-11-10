Обыски у Миндича и Галущенко: что известно о коррупции в энергетике и как связаны эти лица

Обыски у Тимура Миндича, Германа Галущенко и в «Энергоатоме» / © ТСН

Реклама

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили 10 ноября обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его экс-заместителя Игоря Миронюка и в компании «Энергоатом». В каком деле состоялись следственные действия, в чем могут подозревать Миндича с Галущенко и что связывает их обоих?

Обо всем этом читайте на ТСН.ua.

Что известно об обысках у Миндича и Галущенко?

Утром 10 ноября детективы НАБУ устроили обыски в Киеве в доме Миндича. Источники «Украинской правды» в правоохранительных и политических кругах сообщили, что соратник президента Владимира Зеленского покинул территорию Украины ночью, за считанные часы до визита НАБУ.

Реклама

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил о параллельных обысках у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики. По данным нардепа, детективы также могли посетить с обысками государственную компанию «Энергоатом».

Несколько позже Железняк заявили об обысках НАБУ у Игоря Миронюка — экс-советника Галущенко, когда тот был министром энергетики.

«Именно Миронюка называли мои источники „смотрящим“ от Германа по многим вопросам. В его офис (точнее бэк-офис) приглашали на разговоры подрядчиков различных проектов на государственных энергетических компаниях», — говорится в заявлении нардепа.

Он также обратил внимание, что до этого Миронюк «бесконечное количество лет» был помощником и очень близким лицом подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Андрея Деркача. Сейчас Деркач является членом Совета федерации Федерального собрания России.

Реклама

Комментарий НАБУ

В свою очередь в НАБУ, не называя никаких имен, сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

«15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК „Энергоатом“. Детали позже», — говорится в заявлении антикоррупционного бюро.

Фото с обысков, которые провели НАБУ и САП в рамках операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики / © НАБУ

Фото с обысков, которые провели НАБУ и САП в рамках операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики / © НАБУ

Фото с обысков, которые провели НАБУ и САП в рамках операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики / © НАБУ

Что известно о Тимуре Миндиче?

Миндич прежде всего известен как совладелец студии «Квартал 95», а также имеет интересы в ресторанном и кинопроизводственном бизнесе. Его считают близким другом Зеленского. Кроме того, бизнесмен Игорь Коломойский в 2019 году упоминал, что Миндич является его партнером «в некоторых проектах». Коломойский также отмечал, что Миндич, с которым ранее встречалась его дочь, познакомил его с Зеленским.

Миндич активно поддерживал Зеленского во время кампании в 2019 году. Кроме того, во время пандемии 2020 года бизнесмена фиксировали в Офисе президента, куда тот, по его словам, наведывался с «благотворительностью».

Реклама

В 2025 году появились данные, что Миндич может быть связан с компанией Fire Point, которая поставляет дроны и ракеты для Сил обороны Украины.

В июле «Украинская правда» со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах информировала, что НАБУ готовит подозрение Миндичу. Тогда же «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники писало, что бизнесмен является фигурантом расследования НАБУ о хищении государственных средств.

Директор НАБУ Семен Кривонос отказывался подтверждать или опровергать информацию об этом. Он объяснял, что бюро не анонсирует подозрений, а объявляет о них только после принятия решения. Сам Миндич также не комментировал эти заявления.

Журналист «УП» Михаил Ткач обращал внимание на личные отношения между Зеленским и Миндичем, в частности, празднование дня рождения президента в 2021 году в квартире бизнесмена (хотя Зеленский утверждал, что праздновал в своей, но в том же доме). «УП» со ссылкой на источники писало, что НАБУ и САП именно в этой квартире задокументировали разговоры Миндича, и на записях, возможно, присутствует и сам Зеленский.

Реклама

«Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому не понятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных оборудок», — говорилось в статье Ткача.

Ткач отмечал, что после начала полномасштабной войны Миндич «не только не выпал из близкого круга общения первого лица, а наоборот, приобрел еще больший статус». Расследователь утверждал, что тесные отношения с Зеленским дают бизнесмену возможность обращаться к президенту с личными просьбами.

«Среди таких просьб называют влияние на назначение и курирование тех или иных государственных вопросов без предоставления непосредственно Миндичу никаких соответствующих официальных должностей», — писал журналист.

К слову, в июне Высший антикоррупционный суд взял под стражу Леонида Миндича — двоюродного брата бизнесмена. Его подозревают в организации схемы по завладению 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов.

Реклама

В ноябре «УП» также писала, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского ФБР. Оно может касаться отмывания средств. Предметом исследования правоохранителей из США стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу «Sugarman». Похожая фамилия — у бизнесмена Михаила Цукермана. Как упоминал в своих расследованиях Железняк, Цукерман и связанные с ним компании «засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения».

Что известно о Германе Галущенко?

В мае 2020 Галущенко был назначен на должность вице-президента «Энергоатома», а в 2021 году занял должность министра энергетики Украины. В июле 2025 года его назначили министром юстиции.

К слову, в августе 2024 года сотрудники НАБУ разоблачили заместителя Галущенко — Александра Гейло — в получении взятки в 500 тыс. долл. за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

Герман Галущенко / © Офис президента Украины

Как могут быть связаны Миндич с Галущенко?

Железняк неоднократно обвинял «Энергоатом» в коррупции. В июне нардеп заявил о раскрытии масштабной схемы, из-за которой госкомпания могла потерять 300 млн грн. В условиях блэкаутов весной 2024 года «Энергоатом» заключил договор на поставку электроэнергии с неизвестной компанией «Свитлогруп М», которая систематически не доплачивала, хотя должна была платить вперед. Железняк подал заявление в НАБУ, поскольку руководство «Энергоатома» не прекратило поставки, а впоследствии пыталось скрыть дело, обратившись в районную полицию, а не в антикоррупционные органы.

Реклама

По данным нардепа, ключевые фигуры, включая уволенного директора филиала Владимира Маткина и вице-президента Якоба Хартмута, связаны с Миндичем. Железняк называет этот кейс началом большого расследования в отношении «бизнес-империи Банковой».

В октябре издание NV со ссылкой на приближенного к Офису президента чиновника писало, что Галущенко сохраняет свое влияние на энергетические компании после назначения в Миньюст и сотрудничает прежде всего с Миндичем, которого в медиа называют «теневым куратором энергетики».