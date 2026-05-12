Обыски у водителя Ермака: найден план назначений в руководстве СБУ

Обыски в авто у водителя Ермака: СМИ пишут о найденном плане назначений в СБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, и нашло в машине документы, которые могут свидетельствовать о системном влиянии на кадровую политику СБУ.

Об этом заявила прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку.

Инцидент произошел еще в декабре 2025 года. В ходе следственных действий у водителя Андрея Ермака обнаружили автомобиль марки Mercedes, который использовал так называемые «номера прикрытия» (оперативные номера, не значащиеся в общей базе).

В авто изъяли 3 листа бумаги с текстом, который начинается «СБ Украины: программа максимум».

Согласно заявлению прокурора, изъятые документы содержали четкое разделение на этапы реализации плана:

«Программа максимум»: список лиц для назначения на высшие руководящие должности в СБУ;

«Средняя программа»: следующие шаги по расстановке кадров;

«Программа минимум»: первоочередные назначения.

Имена лиц, которых Ермак хотел назначить, в прокуратуре не назвали, но они указаны в материалах дела.

Напомним, об обысках у водителя Ермака сообщало издание «Зеркало недели» еще в январе этого года. Однако деталей о результате обысков не было.

Подозрение Андрею Ермаку: последние новости

Напомним, вчера 11 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение по делу о строительстве коттеджного городка «Династия» в Козине под Киевом. Следователи считают, что участники проекта планировали построить резиденцию для личного проживания.

Сам Ермак заявил, что у него нет ни одного дома, а только одна квартира.

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде 12 мая проходит заседание по избранию меры пресечения для Ермака.

