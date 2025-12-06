Обыски в квартире Скороход: депутат рассказала свою версию событий

Анна Скороход

Реклама

Нардеп Анна Скороход опровергла фотографии и записи, опубликованные НАБУ, назвав их фейковыми и манипулятивными.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Политик заявила, что обыски в ее квартире могут быть частью политического давления, направленного на срыв ее поездки в Вашингтон.

Реклама

Скороход опубликовав видео-тур по квартире и документы, подтверждающие ее поездку на международные встречи. По ее словам, НАБУ опубликовало фотографии с «места обыска», на которых изображены деньги и комнаты, которых у нее нет.

«Официально заявляю: это фото из чужой квартиры. У меня нет той кухни, нет той плитки и деньги, которые они показали на фото — не мои. Ни деньги, ни комната», — написала Скороход. Она добавила, что во время обыска в ее квартире «перевернули все вверх дном, залезли в каждую щель», но ничего не нашли, и для иллюстрации использовали фейковые фото.

Она также заявила, что записи, обнародованные следствием, являются «классическим монтажом и вырезками из контекста». Политик подчеркнула, что не арестована, ей вручено подозрение, однако ничем его подтвердить не смогли, и она готова к сотрудничеству с органами.

Особое внимание она уделила времени проведения обысков. По ее словам, событие, которое стало предметом дела, якобы произошло еще в сентябре, но обыски прошли именно в день ее командировки в США.

Реклама

«Эта „спецоперация“ странным образом совпала с моей командировкой в Соединенные Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное политическое давление, цель которого — сорвать мою поездку на международные встречи», — отметила она.

Несмотря на все, Скороход поблагодарила работников СБУ за корректное поведение, но резко раскритиковала НАБУ, заявив: «В то же время, НАБУ… вы получили абсолютное общественное доверие и слили его в унитаз ради политического заказа. Это дно».

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 декабря, стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, которую возглавляла нардеп.