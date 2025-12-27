Обыски в правительственном квартале: в УГО прокомментировали обвинения НАБУ в «сопротивлении»

Обыски НАБУ в Правительственном квартале / © НАБУ

Управление государственной охраны (УГО) уверяет, что не сопротивляется сотрудникам НАБУ.

Об этом сообщил глава УГО Алексей Морозов в комментарии «Радио Свобода».

Он посетовал, что сотрудники НАБУ пытаются провести незнакомых или непонятных людей на территорию правительственного квартала.

«Мы сейчас устанавливаем личности этих людей. Всех проверяем, кто они такие», — объяснил глава УГО.

По его словам, фамилий людей, пытающихся пройти на территорию правительственного квартала, нет в определении суда.

«И вообще, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, поняты должны быть люди, которых, скажем так, случайно, найдут на улице и приведут на место проведения мероприятия. Эти же люди проводятся намеренно через блокпосты правительственного квартала. Понятно, что мы принимаем меры, чтобы проверить, чтобы установить их личности и проверить, кто они такие», — пояснил глава ОВА.

Морозов добавил, что этих людей заводят «из пределов правительственного квартала, но есть процедура допуска, обычно делают заказ».

Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.

Впоследствии в НАБУ пожаловались, что сотрудники УГО сопротивляются детективам во время осуществления следственных действий в комитетах Верховной Рады.