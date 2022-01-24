Обжалование российских полномочий и ситуация с безопасностью в Европе: стартует зимняя сессия ПАСЕ

Продлится сессия четыре дня.
В понедельник, 24 января, в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок.
Во Францию уже отправилась украинская делегация. Сессия продлится до 28 января.
Из-за эпидемической ситуации мероприятие будет проходить в гибридном формате: только часть участников будет присутствовать в зале, остальные примут участие в сессии онлайн. Главная тема сессии — это российская угроза на границах Украины.
К слову, из-за агрессии Кремля делегации снова поднимут вопрос об обжаловании полномочий россиян в ПАСЕ. Ранее российской делегации уже ограничивали полномочия из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки не исключают варианты отправки в страны Восточной Европы и Балтии в пять тысяч военных, а также корабли и самолеты. По информации собеседников The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в Прибалтике и странах Восточной Европы.
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