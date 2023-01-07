"Оценка подтвердилась": в Госдепе напомнили о циничных призывах России к "перемирию"

Оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском прекращении огня подтвердилась.
Об этом информирует представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом "прекращении огня". Вы слышали, как я вчера сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к "рождественскому перемирию" не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая, что мы видели сегодня в течение дня (6 января, — ред.)», — отметил он.
РФ и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе и немедленно сама же его нарушала.
По словам спикера, Путин мог иметь «скрытый мотив», делая такие заявления.
"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения", — резюмировали в Госдепе.
Призыв Путина к "рождественскому перемирию"
В Минобороны Украины напомнили, что Россия никогда не соблюдала "перемирие".
Но в то же время в Минобороны РФ цинично обвинили Украину в нарушении "рождественского перемирия".
Также в МВД рассказали, зачем Путину "рождественское перемирие".
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