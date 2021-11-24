"Очень и очень тревожная": у Путина прокомментировали ситуацию на Донбассе

В России считают аргументированным мнение, что в Украине вроде бы может в любой момент "вспыхнуть".
Спикер президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию на Донбассе как "очень и очень тревожную".
Об этом пишут росСМИ.
Спикер Путина, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева о том, что в Украине якобы может в любой момент "вспыхнуть", ответил, что это, мол, аргументированная точка зрения.
"В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную", – заявил Песков.
Кроме того, он выразил уверенность, что на Донбассе якобы используется американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Напомним, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.
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